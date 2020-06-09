Son dakika güncel: ANTALYA 5 gündür kayıp olan kardeşinin bulunmasını istedi

Gelen son dakika haberlerine göre 5 gündür kayıp olan kardeşinin bulunmasını istediAntalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Selda Kalburcu (28), 5 gün önce ortadan kayboldu.

09.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:59
5 gündür kayıp olan kardeşinin bulunmasını istedi
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Selda Kalburcu (28), 5 gün önce ortadan kayboldu. Kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyleyen Çiğdem Kalburcu, en son İstanbul'da görülen Selda'nın bulunması için yardım istedi.
Serik'te yaşayan Selda Kalburcu, geçen hafta cuma günü ortadan kayboldu. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Selda Kalburcu'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Selda Kalburcu'nun en son İstanbul'da bulunduğunu, yaşının reşit olması nedeniyle bırakıldığını söyleyen kardeşi Çiğdem Kalburcu, yardım istedi.
Çiğdem Kalburcu, "Kız kardeşim cuma günü evden ayrılmış ve geri gelmemiş. Biz o gün Konya Ilgın'daydık. Kaybolduğunu duyunca cumartesi günü polise giderek kayıp başvurusu yaptık. Aynı gün İstanbul'da Dudullu Polis Merkezi'nden bizi aradılar. Selda'nın polis merkezinde olduğunu söylediler. Biz İstanbul'a gitmek için hazırlandığımızda kız kardeşim reşit olduğu için polis serbest bırakmış. Ondan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Kardeşim eşinden boşandı. Bir çocuğu var. Çocuğuna çok düşkündür. Çocuğu babası ile Konya'da yaşıyor. Birileri kardeşimi Konya'ya çocuğuna götüreceğiz diyerek İstanbul'a götürmüş olabilir. Allah rızası için kardeşimi gören vatandaşlardan en yakın polis merkezine haber vermelerini istiyoruz. Başına bir şey gelmeden bir an önce kardeşim bulunmasını istiyorum" dedi.
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Son dakika güncel: ANTALYA 5 gündür kayıp olan kardeşinin bulunmasını istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Antalya, serik, Güncel, Haber

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