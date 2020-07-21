Son dakika güncel: Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 280 gram metamfetamin, 100 gram esrar ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 280 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 50 gram bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, O.S., B.A., C.B.K., Ö.G., F.Ö., O.N., T.N. ve H.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden O.S. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.N., T.N. ve H.G. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, C.B.K., Ö.G. ve F.Ö.'nün emniyetteki sorguları devam ediyor.