Son dakika güncel: Caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan caretta carettalar, denizle buluştu.

Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.

Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan yuvadan çıkan 6 caretta caretta yavrusu, denizle buluştu.

Yavruların zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti.

Yuvadan gece saatlerinde de çok sayıda yavrunun denize ulaştığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Çıralı'nın Türkiye'deki 21 caretta caretta üreme kumsalından biri olduğunu söyledi.

Antalya'da caretta carettaların yuva yaptığı 9 sahil olduğunu dile getiren Kamil, Çıralı'daki ilk yuvanın 19 Mayıs'ta tespit edildiğini ve 2 aylık kuluçka süresinin ardından yavru çıkışlarının başladığını belirtti.

Yuvalardan çıkamayan yavruların da görevliler yardımıyla denize ulaştırıldığını anlatan Kamil, şöyle konuştu:

"Çıralı'da yuva sayısı 90'a ulaştı. Ergin birey çıkışları devam ettiği için bu sayı da artacaktır. Geçen yıl ise yuva sayısı 86, denize ulaşan yavru sayısı ise 3 bin 650'ydi. Bu yıl yavru sayısının da artacağına inanıyoruz. Bütün bu olumlu gelişmeler bölgede yapılan koruma çalışmaları sayesinde oldu."

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da bölgede belediyenin 4 personelini görevlendirdiğini aktardı.

Bu personellerin gönüllülerle birlikte caretta carettaların yaşam alanlarını koruma altına aldığını ifade eden Topaloğlu, Çıralı'nın son yıllarda bu özelliği ile ön plana çıktığını kaydetti.

Yaklaşık 18 yıldır nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta carettalar için yaşam nöbeti tutan Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya ise Çıralı'ya tatile gelen turistlerin de bu zorlu yolculuğa eşlik etmenin keyfini yaşadığını söyledi.

Geçen yıllarda yaklaşık 500 turistin her gün caretta carettaların denizle buluşmasını izlediğini belirten Altınkaya, "Bu yıl pandemi nedeniyle sahile gelen ilk 15-20 kişiyi kabul ediyoruz. Onları da sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyoruz." dedi.