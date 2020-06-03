Son dakika güncel: DİYARBAKIR Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı

Son dakika haberleri: Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardıDİYARBAKIR'da, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.

03.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:47
Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı
DİYARBAKIR'da, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.
Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangının çıktığı fark eden apartman sakinleri, dairede oturanları kurtarmak için yardıma koşup, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evde bulunanların kapıyı açmasıyla içeri giren apartman sakinleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi çatıya çıkararak kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Son dakika güncel: DİYARBAKIR Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayapınar, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos’ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Haber
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
İBB, 1 liralık maskeleri CHP’li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran’dan sonra 6S’ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Haberler››Güncel››Son dakika güncel: DİYARBAKIR Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:43: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi - Haber 17:40: Son dakika haberleri | Çocukları parklarda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz karşıladı - Haber 17:39: 19 ilçeye 100 proje - Haber 17:39: Muğla'da lüks villada kumar oynayan 23 kişiye 28 bin 175 lira ceza - Haber 17:38: Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı, kameralara yakalandı - Haber 16:33: Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek - Haber 16:32: YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı - Haber 15:28: Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi - Haberler 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 10:42: Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi - Haberler