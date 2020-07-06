Son dakika güncel: Elazığ'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandıELAZIĞ'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

06.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:04
Elazığ'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Kent merkezinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine B.E.S.'yi takibe aldı. Takip sırasında B.E.S.'nin yanına yaklaşan bir kişiyle alışveriş yaptığını belirleyen ekipler, yaptıkları aramada B.E.S'nin üzerinde ve adresinde 517 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, B.E.S. ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Son dakika güncel: Elazığ’da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Haber
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