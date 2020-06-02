Son dakika güncel: Gaziantepliler lokantalara koştu

Son dakika haberi: Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte gastronomi kenti Gaziantep'te de lokanta ve restoranlar kapılarını iki buçuk ay sonra açtı.

Son dakika güncel: Gaziantepliler lokantalara koştu
02.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:01
Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte gastronomi kenti Gaziantep'te de lokanta ve restoranlar kapılarını iki buçuk ay sonra açtı. Lokantalara akın eden vatandaşlar özellikle beyran yedi.

Korona virüs salgını sonrası Türkiye genelinde normalleşme süreci başladı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber gastronomi kenti Gaziantep'te de lokantalar ve restoranlar kapılarını açtı. Yaklaşık iki buçuk ay sonra kapılarını açan gastronomi kentindeki lokantalarda, kebap ve beyran gibi pek çok lezzeti özleyen vatandaşların yoğunluğu yaşandı.

Kentte, sosyal mesafe kuralına uygun masa düzeni uygulamasına geçen restoranlar, girişlerde de müşterilerin ateş ölçümlerini yapıyor. Çalışanların maskesiz ve eldivensiz yemek ve servis yapmasına ise izin verilmiyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te yıllardır lokanta işleten Sakıp Usta Kebap-Beyran Salonu işletmecisi Ahmet Çadır, "Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle yaklaşık iki buçuk aydır kapalıydık. Bu süreçte Gaziantepliler kebap ve beyran gibi bu şehre özgü lezzetleri çok özlemişti. Tabi biz de müşterilerimize hizmet etmeyi çok özledik. Normalleşme sürecinin başlamasıyla sabahları erken saatlerde kapılarımızı açtık. Tüm tedbirleri aldık. Sosyal mesafeye uygun olarak ateş ölçümleri yapıp müşterilerimizi ağırlamaya başladık" dedi.

En çok beyran özlendi

Vatandaşların koronavirüs sürecinde en çok beyranı özlediğini de belirten Çadır, "Salgın nedeniyle kapalı olduğumuz dönemde vatandaşlar en çok beyranı özledi. Kebap çeşitlerimiz de çok özlendi tabi ama beyran doğal şifa kaynağı olduğu için daha çok özlendi. O yüzden sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız beyran yemeye geldi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar erken saatlerde beyran yemeye geldi

Aylar sonra lokantaların açılmasıyla beyran yemeye geldiğini söyleyen bir vatandaş ise salgın sürecinde lokantalar kapalı olduğu için beyran yemeği çok özlemiştik bugün lokantalar açılır açılmaz gelip beyran yedik. Çok özlemişiz. İnşallah bir daha böyle bir süreç yaşanmaz. Burada da salgın nedeniyle güzel tedbirler alınmış. O yüzden gönül rahatlığıyla gelip yemeğimizi yedik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
İstanbul Valiliği ’Grup Yorum konserine izin verildi’ iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Bağımsız heyet, Floyd’un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
ABD’de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü Haber
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Bağcılar’da Fatih Mahallesi ’riskli alan’ ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Haber
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Haberler››Güncel››Son dakika güncel: Gaziantepliler lokantalara koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:59: AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Vali Nayir'e ziyaret - Haber 09:58: Yürürken telefonuna bakanlara kötü haber - Haber 09:58: Son dakika güncel: Gaziantepliler lokantalara koştu - Haber 09:58: Geç de olsa dondurma sezonu başladı - Haber 09:57: Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek - Haber 09:03: Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı - Haber 05:41: İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı - Haber 23:27: Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı - Haberler 08:08: Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı - Magazin 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler