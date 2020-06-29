Son dakika güncel: Hatay'da çırçır fabrikası yangını
Son dakika haberi: Hatay'da çırçır fabrikası yangınıHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
29.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:36
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasının çiğit çuvallama deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine 7 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışması tamamlanan yangın, büyük çaplı maddi hasara neden oldu.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)
Kaynak: DHA