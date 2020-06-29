Son dakika güncel: Hatay'da çırçır fabrikası yangını

Son dakika haberi: Hatay'da çırçır fabrikası yangınıHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

29.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:36
Hatay'da çırçır fabrikası yangını
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasının çiğit çuvallama deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine 7 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışması tamamlanan yangın, büyük çaplı maddi hasara neden oldu.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)
Son dakika güncel: Hatay’da çırçır fabrikası yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Menderes, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Haber

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