Son dakika güncel: İSTANBUL'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVENLERE OPERASYON 17 GÖZALTI

Gelen son dakika haberlerine göre SOSYAL medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçede 14 adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

03.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:23
SOSYAL medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçede 14 adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan ve sosyal medya üzerinden DEAŞ ve HTŞFECNC terör örgütlerinin faaliyetlerini öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece'deki 14 adrese dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'unun yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. 8 şüphelinin ise Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, Özel harekat polisinin adreslere girişi, arama yapması ve şüphelilerin gözaltına alınması görülüyor.
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Son dakika güncel: İSTANBUL’DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVENLERE OPERASYON 17 GÖZALTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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