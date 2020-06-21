Son dakika güncel: İZMİR Tümörü olduğu sanılan eşeğin yüzünden tükürük bezi taşı çıktı

Son dakika haberi: Tümörü olduğu sanılan eşeğin yüzünden tükürük bezi taşı çıktıİZMİR'deki Nif Dağı'na barınağındaki hayvanlar için ot toplamaya giden Sibel Çakır, otların arasında başıboş halde yatmakta olan, yüzünün yarısı şiş ve ağzının içi böceklerle dolu bir eşek buldu.

21.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:08
Tümörü olduğu sanılan eşeğin yüzünden tükürük bezi taşı çıktı
İZMİR'deki Nif Dağı'na barınağındaki hayvanlar için ot toplamaya giden Sibel Çakır, otların arasında başıboş halde yatmakta olan, yüzünün yarısı şiş ve ağzının içi böceklerle dolu bir eşek buldu. Kemalpaşa'da bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürülen eşeği ameliyat eden veteriner hekimler, eşeğin yanağında bulunan ve tümör sanılan şişliğin içinde büyük bir taş çıkarınca, görenler şok oldu. Taşın, eşeğin yanağındaki tükürük bezleriyle yaklaşık bir yılda kendiliğinden oluştuğu tahmin ediliyor.
İzmir'deki Nif Dağı'nda barınağındaki hayvanlar için ot toplamaya giden Sibel Çakır, dağda otların arasında başıboş halde yatmakta olan hasta bir eşek gördü. Eşeğe yakından bakmak için yanına giden Çakır, eşeğin ağzının ve burnunun içinin böceklerle dolu olduğunu ve yüzünün bir kısmının şiş olduğunu gördü. Eşeği Kemalpaşa'da bulunan ve birçok hastalıklı, engelli, şiddet görmüş hayvanın tedavi gördükten sonra yaşamına devam ettiği Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götüren Çakır, tedavilerini tamamladı. Yanağındaki şişliğin tümör sanıldığı eşek, veteriner hekim tarafından ameliyat edildiğinde, şişliğin tümör değil, ağzının içinde zamanla oluşan bir tükürük bezi taşı olduğu ortaya çıktı. Sert ve beyaz taşı gören barınak sahibi Sibel Çakır ve veteriner hekim, şok oldu. Bu anları görüntüleyen Çakır, eşeğin tedavilerinin tamamlanıp, hayatına barınakta huzurla devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda, gönüllü hayvan severlerin ameliyattan sonra pansuman yapılması için gereken ilaçları barınağa gönderebileceklerini de duyurdu.
'DEVEKUŞU YUMURTASI BÜYÜKLÜĞÜNDE'
Nif adı verilen eşeğin tedavilerinin devam ettiğini anlatan Çakır, "Barınağa getirdiğimizde, yanaklarından iki leğen dolusu irin boşaldı. Enfeksiyon tedavisi yapıldı. Ameliyatta korkunç bir hadise oldu. 250-300 grama yakın, bir devekuşu yumurtası büyüklüğünde bir tükürük bezi çıktı. Baya bir doku kaybı oldu. Havalansın diye açtık. Bir, bir buçuk yılda dokular iyileşecek. İnsanlar bu eşekleri alıyorlar, işleri bitince veya yaşlanınca atıyorlar. Böyle bir şey olmamalı, bu insanlığa yakışmaz. Bu hayvanlar emektar hayvanlar, soyları tükenme aşamasına gelmiş, dünyada koruma altına alınmış hayvanlar. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki bir çöp kadar değerleri yok" diye konuştu. Son dakika güncel: İZMİR Tümörü olduğu sanılan eşeğin yüzünden tükürük bezi taşı çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Haber

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