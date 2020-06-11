Son dakika güncel: KOCAELİ Palet deposu alev alev yandı

Son dakika güncel haberine göre Palet deposu alev alev yandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposu alev alev yandı.

11.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:41
Palet deposu alev alev yandı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposu alev alev yandı. Yangın itfaiyenin saatler süren çabası ile söndürülebildi.
Gebze Pelitli Mahallesi Okul Sokak üzerindeki bir palet fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 02.00 sıralarında depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, alev alev yanan depoyu yaklaşık 5 saatlik bir çabanın ardından söndürebildi. Yangının mesai saatinde olmaması olası bir faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son dakika güncel: KOCAELİ Palet deposu alev alev yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pelitli, Gebze, Güncel, Haber

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