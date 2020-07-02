Son dakika güncel: KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika habere göre TOPLU balık ölümleri ile gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

02.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:35
TOPLU balık ölümleri ile gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'ndeki son durum havadan görüntülendi.
Küçükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz günlerde binlerce balık ve yengeç ölüsü kıyıya vurdu. Çeşitli balık türlerinin ölümüne neden olan olay için bir yandan temizleme bir yandan da inceleme çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipleri de haftanın ilk gününde sabah saatlerinde göle açılarak farklı bölgelerden numune aldı. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin son durumu da havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde gölün TEM otoyolu tarafında kalan kıyı şeridinde kirlilikten dolayı suyun kahverengine dönüştüğü görüldü. Son dakika güncel: KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ’NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece Gölü, TEM Otoyolu, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Son dakika güncel: KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Kars'ta Kovid-19 şüphesiyle yatırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı - Haber 15:12: Brezilya Büyükelçisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler - Haber 15:12: Kazakistan'da Covid-19'a karşı karantina uygulaması başladı - Haber 15:12: Aşkale'de ilk nikah kıyıldı - Haber 15:12: Üniversiteli Mehmet Ali'yi öldüren baba ve oğulları hakkında iddianame kabul edildi - Haber 15:08: Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor - Haberler 14:27: Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı - Haber 13:17: Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı - Haber 09:57: Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası - Haberler 05:39: Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar - Haberler