Son dakika güncel: Otomobil devrildi: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

06.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:05
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet İnecik (66) yönetimindeki 63 N 1559 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolu 5'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Taklalar atarak yolun karşı tarafında ters dönen otomobildeki sürücü ile eşi Saadet İnecik (61) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, aracın çekilmesinin ardından tekrar trafiği açıldı. Son dakika güncel: Otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Haber

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