Son dakika güncel: Tırın dorsesinde bulunan ahşap kutulardan anaç ve işçi arılar çıktı

Son dakika güncel haberine göre Amasya'nın Suluova ilçesinde bir tır sahibi, aracının dorsesinde çay paketlerinin içindeki ahşap kutularda anaç ve işçi arılar buldu.

26.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:12
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir tır sahibi, aracının dorsesinde çay paketlerinin içindeki ahşap kutularda anaç ve işçi arılar buldu.
Alınan bilgiye göre, Y.T, 05 FM 253 plakalı tırı ile dorsesini Suluova'da ikamet ettiği evin önünde temizlemeye başladı.
Dorse kısmındaki 2 çay paketinin içinde küçük ahşap kutular bulunduğunu gören Y.T, durumu Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çay paketlerinde 152 kutu, her kutunun içinde de 1 anaç ile 6 işçi arı bulunduğu tespit edildi.
Y.T, polise verdiği ifadede, 2 gün önce Sarp Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığını, kutulardan bilgisi olmadığını söyledi.
Arılar, polis ekiplerince Suluova İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Son dakika güncel: Tırın dorsesinde bulunan ahşap kutulardan anaç ve işçi arılar çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Suluova, Amasya, İşçi, Güncel, Haber

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