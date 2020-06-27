Son dakika güncel: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu için öğrenciler yerini aldı
Son dakika habere göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Sınav giren öğrencilere kimlik kontrolünün yapılması Sınava giren öğrencilerin üzerinin aranması Sınavı girenlere sosyal mesafe kuralına göre sınava girmesi Ailelerden detaylar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın...
27.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:36
Kaynak: AA
Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kahramanmaraş, Güncel, Haber