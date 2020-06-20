Son dakika güncel: ZONGULDAK ATIK MALZEMELER GELİR KAPISI OLDU

Gelen son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta, 'Evde kal' çağrılarına uyarak vaktini evde geçirmeye başlayan Muhammet Nas(51), atık malzemelerden vazo ve saksı üretti.

20.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:49
ZONGULDAK'ta, 'Evde kal' çağrılarına uyarak vaktini evde geçirmeye başlayan Muhammet Nas(51), atık malzemelerden vazo ve saksı üretti. Ürettiği ürünleri satarak gelir sağlayan Nas, "Dünyanın en güzel hissi bir şey üretmek ve onu seyretmek" dedi.
Kozlu ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Muhammet Nas(51), eşinin evdeki eski eşyaları çöpe atmasını istemesi üzerine malzemeleri nasıl geri dönüştürebileceğini düşündü. Günlük işlerde çalışan Nas, sokaklardan da atık malzemeler toplayarak eksikliklerini tamamladı. Havlu, lif, eski kumaş, pas pas gibi atık malzemeleri çimento ile birleştiren Nas, birbirinden farklı şekillerle vazo ve saksılar üretti. Kalıplardan çıkan vazo ve saksıları sprey boyalarla renklendiren Nas, hobi olarak başladığı üretimi gelir kapısı oldu.
Muhammet Nas, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde hobi olarak atık malzemelerden süs eşyaları yapmaya başladığını söyledi. Üretiminin ilgi çektiğini belirten Nas, "Evde yapacak bir şey bulamayınca üretmek dürtüsü geldi içimden. Eşim evdeki eski elbiseleri topladı, bunları çöpe atar mısın deyince, ben de 'her şey atık olarak geri dönüşüme uğruyor, ben neler yapabilirim' diye düşündüm. Daha sonra çimentolu su ile bunlara saksı yapmaya karar verdim. Ne yapacaksam kendi kafamda tasarladım. Bunları matematiksel olarak kestim, çimentolu su ile ıslattım. Onları elimde olan imkanlarla kalıplara soktum, şekiller verdim. İmkansızlıklar içerisinde olmama rağmen bu kadar başarabildim. Boya kombinasyonunu tutturabilirsem daha güzel şeyler olacağına inanıyorum." dedi.
HER ŞEYE ÇİMENTOYLA ŞEKİL VEREBİLİRİM
Her türlü atık malzeme ile vazo ve saksı yapabileceğini ifade eden Nas, "Abajur ve duvar apliklerine yaptığım örnekleri de var. Kalemlik, saksı, daha küçük ve büyük, gördüğüm her şeyi şekle sokabileceğime inanıyorum. İlerde maddi imkanlarım el verirse bu işi büyütmeyi düşünüyorum. Şu anda ticari olarak değil de bir hobi olarak başladım ama çevremdeki insanlar gördüler, çok beğendiler. Dediler ki sen bunu hem ticarete taşı, hem de vizyonunu genişlet. Gözümün gördüğü her şeyi, atık malzeme olarak her kumaşa, çimentoyla beraber şekil verebilirim. Dünyanın en güzel hissi bir şey üretmek, ürettiğin eseri seyretmek, onu başkalarının beğenmesi. O mutluluk, o haz, kesinlikle kelimelerle ifade edilecek bir şey değil."
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Son dakika güncel: ZONGULDAK ATIK MALZEMELER GELİR KAPISI OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Kozlu, Güncel, Haber

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