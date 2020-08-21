Son dakika gündem: BURSA Sadaka kutusunu çalıp, marketteki çocuklara para verdi

Sadaka kutusunu çalıp, marketteki çocuklara para verdi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde marketten sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin sadaka kutusunu çaldıktan sonra, marketteki 2 çocuğa para verdiği görülüyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan markete giren şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne sadaka kutusunu kestirdi. İş yerindeki yoğunluktan faydalanmak isteyen şüpheli, market sahibinden sigara istedi. Arkasını dönüp, sigarayı vermek isteyen iş yeri sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli, masa üzerinde bulunan sadaka kutusunu el çabukluğu ile alarak arka cebine koydu. Olay anında market içerisinde bulunan çocuklara da para veren zanlı, sigarayı alarak hızlıca marketten ayrıldı. Akşam üzeri sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden market sahipleri, ilk önce iş yeri içerisinde arama yaptı ancak sadaka kutusunu bulamadı. Güvenlik kamerasına bakan market sahipleri, sadaka kutusunun çalındığını fark etti.

Kendisinin markette olmadığı sırada hırsızlığın yaşandığını anlatan işletme sahibi Yafes Çiftçi, 'Ben hırsızlığın yaşandığı esnada burada yoktum. Kızım markete bakıyordu. Buradaki kalabalıktan faydalanarak içeriye giriyor ve kızımın ulaşamayacağı bir noktadan sigara istiyor. Kızımın dönüp sigarayı vermek istediği esnada masa üstündeki sadaka kutusunu alarak cebine koyuyor. O esnada markette olan çocuklara cebinden para çıkararak, veriyor. Biz burada mağdur olduk. Diğer esnaflarında mağdur olmamaları için bu hırsızlara dikkat etsinler' diye konuştu.