Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY’DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI 1 ÖLÜ - 2

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Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu refüjü aşarak yolun karşısına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken yol, Şile istikameti trafiğe kapandı.

Kaza 15.00 sıralarında Şileyolu Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yasin Çelik, kum yüklü hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Bariyerleri parçalayarak yolun karşısına geçen kamyon devrildi. Kazayı gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Devrilen kamyon ve yola dökülen kum nedeniyle yol Şile istikameti trafiğe kapandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇRİDİ

Kaza haberini alan sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve vatandaş sürücünün yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün cenazesi, Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.