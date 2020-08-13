Son dakika gündem: Jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı (2)

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre, 8 kişi yaralandı.

Görevden dönen jandarma personelini taşıyan 41 KL 239 plakalı midibüs, İlimtepe yolunda rampa aşağı inerken freninin tutmaması üzerine sürücünün manevra yapması sonucu bir otomobile, ardından cami duvarına çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 8 jandarma personeli, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tek taraflı meydana geldiğini söyledi.

Kazada yaralananların olduğunu ifade eden Yavuz, bütün ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti.