Son dakika gündem: YALOVA İDO İskelesi ve polis karakolu yakınındaki şüpheli valiz, fünyeyle patlatıldı

İDO İskelesi ve polis karakolu yakınındaki şüpheli valiz, fünyeyle patlatıldı

Yalova'da, İDO İskelesi ile polis karakolu yakınında unutulan valiz, bomba ihtimaline karşı fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Valizden kıyafet çıktı.

Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'nde bulunan İDO İskelesi ve polis karakolu yakınında şüpheli valiz gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Hemen valizin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Valizin çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın etkisiyle valizden çevreye kıyafetler savruldu. Polis tarafından toplanan kıyafetler, emniyete götürüldü.