Son dakika! Güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Olumlu geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor. Hulusi Akar, ABD heyeti ile yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TOPLANTILAR YAPICI GEÇTİ"

Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti"

"TEK BAŞIMIZA OPERASYON YAPARIZ" MESAJI

Akar, açıklamasının devamında şu mesajları verdi:

"Terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken ne ise, bu mümkünse ABD ile değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu ifade ettik. Toplantıda güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildiği üzere biz ABD'li müttefiklerimizle beraber davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa, bu konuda milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacağımızı defalarca söyledik. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız sahadaki birliklerimizin duruşu hepsi tamamlanmış durumda. Ama bizim arzumuz ABD ile hareket etmek."