Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ AÇILIŞINDA KONUŞTU

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

31.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.
128 yıl önce II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi törenle açılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğlu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına gelmeden önce restorasyonu tamamlanan hastaneyi gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle tören alanına geldi. Erdoğan'ın maske taktığı görüldü. Katılımcılar tören alanında sosyal mesafeye uyarak oturdu.
BURAM BURAM TARİH KOKAN VE VATANDAŞLARIMIZA ŞİFA OLACAK BİR ESER ÇIKTI
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Yaklaşık bir asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet vermiştir. Artık bu bölge yerleşim yeri haline dönüştüğü için binayı restore ve içini modernize ederek şehrimizin hizmetine sunmak istedik. Ortaya buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa olacak bir eser çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını arzu ettik. Böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanemize kavuşmuş olduk şeklinde konuştu. Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ AÇILIŞINDA KONUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hadımköy, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi’ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bakan Koca ’Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti’ haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Kayseri’de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi Haber
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa’da ilk 10’a girdi Haber
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Son Dakika: Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ AÇILIŞINDA KONUŞTU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:25: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Haber 17:24: Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti - Haber 17:23: Ülkelerine dönmek isteyen Mısırlılar, Katar'daki büyükelçilik önünde gösteri düzenledi - Haber 17:21: BANÜ kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının kapılarını ilçedeki tüm öğrencilere açtı - Haber 17:20: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize... - Haber 16:59: Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri - Haber 16:29: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler - Haber 15:33: Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı - Haberler