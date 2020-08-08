17 yıllık otomobili saniyeler içinde kül oldu

SİVAS'ta İsmet Günaltay'ın(55) kullandığı otomobil trafik ışıklarında durduğu sırada motor kısmından alev aldı. Günaltay, 17 yıldır kullandığı otomobilin yanmasını çaresizce istedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmet Günaltay yönetimindeki 58 FF 282 plakalı otomobil bulvar üzerindeki trafik ışıklarında durduğu sırada aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Günaltay'ın araçtan inmesinin ardından otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından otomobil söndürüldü. Kısa sürede alevlerin etkisiyle kullanılmaz hale gelen aracını İsmet Günaltay çaresiz gözlerle izledi.

Otomobilin aniden alev aldığını belirten İsmet Günaltay, "1993 model bir araçtı. 17 yıldır bu aracı kullanıyorum. Aniden araç alev aldı. Lambalarda durdum, daha sonra da yanmaya başladı" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.