Eskişehir'de küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda çıkan yangında 22 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam köyünde öğle saatlerinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan kısımdaki samanların bulunduğu alana ulaştı. Büyüyen yangını kontrol etmek isteyen köylüler kendi imkanları ile su taşısa da 22 küçükbaş hayvanın telef olmasının önüne geçemedi. Bunun yanı sıra ağıl sahibi Çağrı Doğraroğlu, büyükbaş hayvanlarına verdiği yüklü miktarda samanı da kaybetmiş oldu.

9 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Çağrı Doğraroğlu, emeklerinin gittiğini ve zararının büyük olduğunu söyledi. Genç bir girişimci olduğunu hatırlatan Doğraroğlu, "Ben 25 yaşındayım. 9 senedir hayvancılıkla uğraşırım. Bu zamana kadar yaptıklarımın hepsi yangınla kül oldu. Borçlarım vardı. Telef olan hayvanlardan kurbanlık için sattıklarım vardı. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bu bayram bize zehir oldu. Yetkililerden yardım istiyorum. Herşeyimin yandığına mı gözüm gibi bakıp yetiştirdiğim hayvanların ölmesine mi üzüleyim şaşırdım. Yeniden bu şekilde bir düzen kurmam beklide 10 yılımı alacak. Emeklerimin hepsi boşa gitti. Başta Mihalıççık Belediyesi olmak üzere sesimi duyup yardım edecek yetkileri bekliyorum. Bayram öncesi inşallah bizi de sevindirirler" dedi. - ESKİŞEHİR