Son dakika haber! ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilere katılan Suriyeli genç Türk olmaktan gurur duyun

Son dakika gelişmesine göre ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilere katılan Suriyeli genç Türk olmaktan gurur duyunWashington, (DHA) - ABD polisinin George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler dünyaya yayılmaya devam ediyor.

08.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:57
ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilere katılan Suriyeli genç Türk olmaktan gurur duyun
Washington, (DHA) - ABD polisinin George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler dünyaya yayılmaya devam ediyor. Washington'daki gösterilere cep telefonundaki Türkiye bayrağı ile katılan Suriyeli genç Rimy Hasson'un ABD ve Suriye'de ırkçılık var. En temiz ülke Türkiye, Türk halkını ve Türkiye'yi seviyorum sözleri damga vurdu.
ABD'de George Floyd isyanları 13'üncü gününe girildi. Protestolar ABD'nin sınırlarını da aşarken, Washington'daki gösterilere cep telefonundaki Türkiye bayrağıyla katılan Suriyeli genç Rimy Hasson'un sözleri protestolara damga vurdu. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Hasson, Irkçılığa karşı olduğum için buradayım. ABD'de son dönemlerde ırkçılık olayları arttı. Ama benim ülkem Suriye kadar değil. Biz tüm dünyada her türlü ırkçılığa karşıyız dedi.
'PROTESTOLAR SÜRÜYOR VE BİR ŞEYLER DEĞİŞECEK'
Rimy Hasson, 'Burası Suriye değil! Suriye'de diktatörlük var. ABD'de ordu başkanı dinlemek zorunda değil. Protestolar sürüyor. Bir şeyler burada değişebilir. Suriye diktatörler ülkesi. Suriye hükümetinden korkum yok. Güle güle diktatör tarafından yönetilen Suriye. Esad'ın gitmesi için dua ediyoruz ifadelerine yer verdi.
'ESAD GİDİNCE SADECE BEN DEĞİL TÜM SURİYELİLER GERİ DÖNECEĞİZ'
Türkiye'de kısa süre bulunan Hasson 'Esad'ın diktatörlüğü sona erer ve umarım hepimiz Suriye'ye geri döneriz. Ben şu an buradayım ama Esad giderse, geri dönerim çünkü Suriye O'nun (Esad) değil benim ülkem. Türkiye bizi misafir etti. Bizler ülkemize elbet döneceğiz diye konuştu.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ
Türkiye'yi çok seviyorum. Ülkenizin değerini bilin diye konuşan Hasson, Biz Suriyeliler, Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkemiz Suriye, oraya dönmek istiyoruz. 4 milyon insan Türkiye'de. Biz orada güvendeyiz ama aynı zamanda herkesin kendisi ülkesinde işi var. Biz geri dönmek istiyoruz ama nasıl olacak Bilemiyoruz ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE DÜNYADAKİ EN GÜZEL ÜLKE'
Türkiye'ye övgü dolu sözler söyleyen Hasson 'Benim hayalim İstanbul'a geri gitmek. İstanbul'da kısa bir süre yaşadım. Türkiye'de 4 yıl yaşadım ve yemin ederim Türkiye dünyadaki en güzel ülkesi. Çok fazla ülkeye gittim. İsveç, Almanya, Danimarka, Hollanda ve şu an Amerika'dayım fakat Türk olmaktan durur duyun! Çok ciddiyim. Kimse ben Türkiye'yi sevmiyorum diyemez. Gerçekten İstanbul'un caddelerinde yürümek yaptığım en güzel şey. İnsanlar müthiş ve güler yüzlü' dedi. Türk bayrağını açarak poz veren genç Türkçe olarak 'Türkiye'yi çok seviyorum' dedi. Son dakika haber! ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilere katılan Suriyeli genç Türk olmaktan gurur duyun

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haber

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