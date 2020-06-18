Son dakika haber! Acılı babalar belediyede işe alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Patates ekimi için gittikleri Sivas'ta çocukları Kızılırmak'a girerek boğulan acılı iki babaya belediye tarafından iş verildi.

Son dakika haber! Acılı babalar belediyede işe alındı
18.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:53
Patates ekimi için gittikleri Sivas'ta çocukları Kızılırmak'a girerek boğulan acılı iki babaya belediye tarafından iş verildi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, patates ekimi için gittikleri Sivas'ta Kızılırmak'a girerek boğulan Kadir (13) ve Mahmut Yağmur 'un (15) babası Muhittin Yağmur ile Mehmet Zurnacı'nın (8) babası İbrahim Halil Zurnacı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Acılı babalarla görüşen Aksoy, her iki babayı da belediyede işe alarak aileye destek verdi.

Patates ekimi için aileleriyle birlikte Sivas'a giden Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı (8) bir hafta önce serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğularak hayatlarını kaybetmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Suphi Aksoy, Kızılırmak, Bozova, Sivas, 3. Sayfa, Haber

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