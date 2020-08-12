Son dakika haber... ADANA Apartmanın 12’nci katından düşüp, öldü

Apartmanın 12'nci katından düşüp, öldü

ADANA'da oturduğu apartmanın 12'nci katından düşen Harun Kütük (70), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Harun Kütük, apartmanın 12'nci katından aşağı düştü. Apartman sakinleri Kütük'ün yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kütük'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-