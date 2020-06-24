Son dakika haber! ADANA Polis eve baskın düzenledi, uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştı

Son dakika haberi... Polis eve baskın düzenledi, uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştıADANA'da, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Hacer U., polisin baskın yapması üzerine evindeki 5,76 gram bonzaiyi banyo giderine atmaya çalışırken yakalandı.

24.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:17
Polis eve baskın düzenledi, uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştı
ADANA'da, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Hacer U., polisin baskın yapması üzerine evindeki 5,76 gram bonzaiyi banyo giderine atmaya çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelenerek durdurulan Muhammet A.?nın (28) üzerinde 4 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Emniyete götürülerek sorgulanan Muhammet A.?nın, uyuşturucu maddeyi Hacer U.?dan (34) aldığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Hacer U.?nun evine baskın düzenledi. Polis, Hacer U. kapıyı açmayınca, koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Bu sırada evde olan Hacer U.?nun giysilerinin ıslak olmasından şüphelenen polis, banyo giderinin tıkalı olduğunu gördü. Yapılan çalışma sonucu, 5,76 gram bonzai maddesini banyo giderini atmaya çalıştığı belirlenen Hacer U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacer U., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, Muhammet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son dakika haber! ADANA Polis eve baskın düzenledi, uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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