Son dakika haber! Adıyaman'da eve giren hırsızlar 15 bin lira çaldı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da eve giren hırsızlar 15 bin lira çaldıADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 15 bin lirayı çalarak kaçtı.

05.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:44
Adıyaman'da eve giren hırsızlar 15 bin lira çaldı
ADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 15 bin lirayı çalarak kaçtı.
Olay, gece geç saatlerde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 03.00 sıralarında evine gelen Suriye uyruklu Muhammer Muarim, kapısının açık olduğunu fark etti. Evde yaptığı incelemede, yatak odasında bulunan 15 bin lirasının çalındığını anlayan Muarim, polisi arayarak ihbarda bulundu. Şikayet üzerine eve gelerek parmak izi incelemesi yapan polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını araştırmaya başladı. Polis, 15 bin lira çalarak kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haber! Adıyaman’da eve giren hırsızlar 15 bin lira çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Mara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İzmir’de denize döktüğümüz Yunanistan’dan Türkiye’ye küstah ’savaş’ tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından ’gayrimeşru çocuk’ çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Haberler››Güncel››Son dakika haber! Adıyaman'da eve giren hırsızlar 15 bin lira çaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Cuma vakti vatandaş cami avlusu, stadyum ve pazar yerlerini doldurdu - Haber 14:17: Baharın müjdecisi gelincikler fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu - Haber 14:17: İran'a ait geminin Irak'ta batma nedeninin fırtına olduğu açıklandı - Haber 14:17: Ayının saldırısı sonucu yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi - Haber 14:17: Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber 13:53: İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi - Haber 12:56: Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü - Haber 12:26: 2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 12:17: Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı - Haberler 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber