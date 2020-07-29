Son dakika haber: Akrep logolu paketlerde 195 kilo eroin ele geçirildi

Akrep logolu paketlerde 195 kilo eroin ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonette, akrep logolu paketler içerisinde 195 kilo eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine İran'dan geldiği tahmin edilen ve plakası açıklanmayan kamyoneti kent girişinde durdurdu. 'Bonita' isimli eğitimli köpekle araçta arama yapan ekipler, zulalanmış 375 ayrı paket halinde 195 kilo eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerinde akrep logoları dikkat çekerken, polis, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Malatya Valisi Aydın Baruş ve Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, basın toplantısı düzenledi. Vali Aydın Baruş, güvenlik güçlerinin, vatandaşların güvenliği için gece gündüz, mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti. Can ve nesil güvenliğini tehdit eden en önemli unsurların başında uyuşturucu madde satışının geldiğini kaydeden Vali Baruş, Uyuşturucu madde satışıyla mücadele konusunda ilimizdeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince çok başarılı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle gece uygulamalarında; şok uygulamalarda ve yol kontrol noktalarında da ani kontroller şeklinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele noktasında başarılı sonuçlar elde etmekteyiz dedi.

Vali Baruş, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 28 Temmuz'da başarılı bir operasyon yürüttüğünü kaydederek, Yol kontrol noktasında önceden yapılan analiz çalışmaları neticesinde durdurulan bir kamyonun kasasında iki şahsa ait 375 paket halinde 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Bu ele geçirilen eroin maddesiyle ilgili iki şahıs yakalanarak, işlem yapılmak üzere mahkeme önüne çıkarılacak ve gerekli işlemler adli makamlarca tesis edilecek. Eğer bu 195 kilogram eroin yakalanmamış olsaydı, belki binlerce gencimiz zehirlenecek ve aileleriyle birlikte karanlık bir geleceğe doğru yol alacaklardı. Bu nedenle operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizi canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarılı operasyonların devam etmesini diliyorum. Zehir tacirlerinin ülkemizin geleceğini tehdit etmesine, gençlerimizin geleceğine kurşun sıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu madde satışı en az terör kadar tehlikelidir çünkü sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan da bu mücadelede duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu mücadeleyi hep birlikte başarabiliriz diye konuştu.