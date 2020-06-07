Son dakika haber! Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - MUĞLA

Son dakika haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 farkı noktada çıkan anız yangınları kontrol altına alındı.

07.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:29
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 farkı noktada çıkan anız yangınları kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Gölbent Mahallesi'nde 2 buğday tarlası ile bir zeytinlikte, Çaykenarı Mahallesi'nde ise bir buğday tarlasında yangın çıktı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü. Yangınlar nedeniyle yaklaşık 1 hektar buğday anızı ile 98 zeytin ağacı zarar gördü.
Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye erinin su döktüğü kaplumbağa, daha sonra doğaya salındı.
Yangınlara, bölgede çalışan balya makinelerinden çıkan kıvılcımların sebep olduğu tahmin ediliyor. Son dakika haber! Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - MUĞLA

Kaynak: AA

Etiketler: Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Güncel, Haber

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