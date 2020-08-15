Son dakika haber: Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.
15.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:37
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.
Dalyan köyünde bulunan antik kent içindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan da 5 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA