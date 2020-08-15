Son dakika haber: Alexandria Troas Antik Kenti’nde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.

Dalyan köyünde bulunan antik kent içindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan da 5 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.