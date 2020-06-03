Son dakika haber: Aloparça çetesi çökertildi

Gelen son dakika haberlerine göre Aloparça çetesi çökertildi Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yapılan operasyon neticesi 5 kişi yakalandı Zanlılar sanal yedek parça AVM'si kurmuş Ankara polisinin telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yaptıkları...

03.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:48
Aloparça çetesi çökertildi
Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yapılan operasyon neticesi 5 kişi yakalandı
Zanlılar sanal yedek parça AVM'si kurmuş
ANKARA - Ankara polisinin telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yaptıkları operasyon neticesi 5 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın direktifleri ile son dönemde artan telefonla ve internet üzerinden dolandırıcılıklara karşı Siber Takip başlatıldı.Yapılan 3 aylık teknik takip neticesinde 120 ayrı kişi dolandırdığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı Operasyon yapıldı. Şebeke üyeleri internetten güvenilir siteler kuruyor oto yedek parçaları satıyordu. Zanlılar kurdukları yedek parça sanal AVM'de Motor, şanzıman, debriyaj, vites kutusu, diferansiyel, aks, kapı, kaput aynı, tampon çamurluk gibi yedek parçaları sattıkları belirlendi.
Şahısların geçmişte sanayide çalışmış oto tamirciliği yapmış yedek parça satışı ile uğraştıkları tespit edildi. Zanlıların buradan ilham alarak internetten bu parçaları satmaya başladıktan sonra pahalı önemli ve bulunamayan parçaları internet sitesinde satarak insanları dolandırdıkları, bu yedek parçaları göndermeyip paralarını aldıkları belirlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir şahıs yakalanmak üzere Antalya jandarma ekipleri ile irtibata geçilmiş yapılan eş zamanlı operasyonda Antalya'daki şahsın Ankara'ya geldiği anlaşılarak Ankara girişinde otobüste yakalandı.
Şüphelilerin şüphelilerin kargo ile yedek parça göndereceğim nakliye ile oto parçası sevk edeceğim bahanesiyle vaadi ile mağdurları yaklaşık 205 bin lira dolandırıldığını ortaya çıkarıldı. Polis, internetten bir ürün satın alınırken dikkat edilmesini, nitelikli bir internet sitesi dahi olsa ürünü teslim almadan parayı gönderilmemesi uyarısında bulundu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haber: Aloparça çetesi çökertildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Çankırı, Ankara, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a Ayasofya yanıtı: Türkiye’nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Beşiktaş’ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haber: Aloparça çetesi çökertildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:42: Hava yolu şirketi Lufthansa ilk çeyrekte 2.1 milyar euro zarar etti - Haberler 11:42: Dumlupınar pazarı 7 hafta aradan sonra tekrar açılıyor - Haberler 11:39: Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren şüpheliler yakalandı - Haberler 11:38: SAK Timi 12 ilde görev yapıyor - Haberler 11:38: Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler 10:47: ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı - Haberler 10:27: Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü - Haberler 10:24: Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti 10:00: Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu