Son dakika haber | Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti - 5

Son dakika güncel haberine göre 5SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜAnkara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü.

12.06.2020 01:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:56
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SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi'nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Son dakika haber | Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti - 5

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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