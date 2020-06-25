Son dakika haber: ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildi

Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildiSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiklerini bildirdi.

25.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:06
Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildi
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiklerini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" ifadelerini kullandı. Son dakika haber: ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57’nci ATAK helikopteri teslim edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsmail Demir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Arda Kural, peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak Haber
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya’dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu Haber
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Haberler››Güncel››Son dakika haber: ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir: 57'nci ATAK helikopteri teslim edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS - Haber 13:15: Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem - Haber 13:15: İzmir'de anaokulu öğrencilerinden Afrin'deki Mehmetçiklere mektup - Haber 13:14: Son dakika haberi! İzmir Valisi açıkladı: "İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu" - Haber 13:14: Avukat Binici, Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemini anlattı - Haber 13:11: Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 12:40: Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu - Ekonomi 12:16: Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak - Haber 11:52: Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu - Haberler 21:15: Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim - Haber