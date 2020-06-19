Son dakika haber... Ankara'ya yürüyen baro başkanı yağmura yakalandı

Son dakika güncel haberine göre Türkiye Barolar Birliği kararı ile baroların seçim sisteminin değiştirilmesini öngören düzenlemeye tepki göstermek maksadıyla pazar günü Ankara'da yapılacak eyleme katılmak üzere Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol Ankara'ya yürümeye başladı.

Son dakika haber... Ankara'ya yürüyen baro başkanı yağmura yakalandı
19.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:51
Türkiye Barolar Birliği kararı ile baroların seçim sisteminin değiştirilmesini öngören düzenlemeye tepki göstermek maksadıyla pazar günü Ankara'da yapılacak eyleme katılmak üzere Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol Ankara'ya yürümeye başladı. Doğruyol'un yürüyüşü esnasında bastıran sağanak yağış ilginç görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.

Baroların seçim sistemi ve faaliyet yapısına dair değişiklik içeren düzenlemeye karşı barolar eylem sürecini başlattığını duyurmuşlardı. Türkiye Barolar Birliği 81 ilin baro başkanına çağrı yaparak Ankara'ya yürümelerini istemişti. 21 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da gerçekleşecek eyleme katılmak üzere Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol'un da Ankara yürüyüşü başladı. Doğruyol'a baroya bağlı avukatlar da destek verdi. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle yola çıkan Fedayi Doğruyol ve avukatlar yağmura yakalandı. Sağanak yağış altında slogan atarak yürüyen avukatlar bir süre sonra yürüyüşü sonlandırmak zorunda kaldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Barolar Birliği, Yalova, Ankara, Güncel, Haber

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