Son dakika haber... ANTALYA 5 metrelik istinat duvarından düşen otomobil kamerada

Son dakika haberleri: 5 metrelik istinat duvarından düşen otomobil kameradaANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

07.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:04
5 metrelik istinat duvarından düşen otomobil kamerada
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, 5 Haziran Cuma günü saat 09.00 sıralarında Beyobası Mahallesi Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı 07 AAF 727 plakalı otomobil, kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçan otomobilde sürücü Abdullah K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Abdullah K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobilin kontrolden çıkarak, demir korkulukları devirip, istinat duvarından düştüğü anlar yer aldı. Son dakika haber... ANTALYA 5 metrelik istinat duvarından düşen otomobil kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel, Haber

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