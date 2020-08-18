Son dakika haber: ANTALYA Alanya Belediye Başkanı Yücel’in testi pozitif çıktı

ANTALYA Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı (3)

Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı (3)

BELEDİYE BİNASINDA YENİ TEDBİRLER

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, Alanya Belediye binasında da koronavirüse yönelik yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Alanya Belediyesi'nde görevli personelin ve belediyeye gelen vatandaşların Covid-19'a karşı güvenliğinin sağlanması ve bina içerisindeki insan sirkülasyonunun azaltılması amacıyla Alanya Belediye Sarayı girişinde Çözüm Masası personeliyle Emlak Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlilerinin hazır bulunduğu bilgilendirme ve hizmet çadırı kuruldu.

SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ ALINDI

Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen hizmet ve bilgilendirme çadırında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre diğer birimlerden de personelin çağırılabildiği hizmet noktası aracı ile belediye içerisindeki insan sirkülasyonunun azaltılması hedefleniyor. Ödeme gibi zorunlu hizmetler için ise vatandaşların binaya girişlerine ateş ölçümünün ardından izin veriliyor.

'HEM VATANDAŞ HEM DE PERSONEL GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Belediyesi olarak tedbirlerimize bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği birimlerimizden personellerle yeni bir hizmet alanı kurduk. Vatandaşlarımıza daha etkili ve hızlı hizmet etmeyi amaçladığımız çalışma ile belediye içerisindeki sirkülasyonu da azaltmayı hedefliyoruz. Güvenliği öncelikli tutarak bu tedbirlerimize yenilerini ekliyoruz. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine muhakkak dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm hizmetlerimizin online sistemle de verildiğini hatırlatır, vatandaşlarımıza belediyeye gelmeden önce online mecralarını denemelerini tavsiye ederim dedi.

2 BAŞKAN, 6 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞMÜŞ

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile kendisi gibi testi pozitif olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 6 Ağustos'ta Alanya'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Alanya programı kapsamında Başkan Yücel ile görüştüğü öğrenildi.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.