Son dakika haber! ANTALYA 'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre 'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardıAntalya'da bir iş yerinin demir korkuluğu ile kapısı arasına sıkışan 'Bihter' isimli kedi itfaiye ve polisin ortak çalışması sonucu kurtarıldı.

20.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:17
'Bihter'i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Antalya'da bir iş yerinin demir korkuluğu ile kapısı arasına sıkışan 'Bihter' isimli kedi itfaiye ve polisin ortak çalışması sonucu kurtarıldı. Sıkıştığı yerden aparat yardımı ile çıkartılan kedi, özgürlüğüne kavuşunca sokakta hızla uzaklaştı.
Olay, sabah 9.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yapan yaya polis ekibi, bir işyerinin kapısı ile demir korkulukların arasından kedi sesi geldiği fark etti. Önce çıkarmak için çaba sarfeden polisler, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, kediyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Ekipler, yaklaşık 45 dakika sonunda polisin yardımı ile kediyi bulunduğu yerden aparat yardımıyla çıkardı. İtfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar, kedinin işyerine ait ve adının 'Bihter' olduğunu ifade etti.
Özgürlüğüne kavuşan kedi, sokakta hızla uzaklaştı. Son dakika haber! ANTALYA ’Bihter’i sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, İtfaiye, Güncel, Haber

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