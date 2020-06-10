Son dakika haber | ANTALYA Kaş'ta orman yangını
Son dakika güncel haberi: Kaş'ta orman yangınıANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.
10.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:21
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın saat 12.30 sıralarında D400 karayolunun Kaş- Kalkan bölümündeki bir sitenin özel trafosunda elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktı. Makilik ve zeytinlik alana sıçrayan yangını görenler ekiplere haber verdi. İhbar sonrası bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 12 işçi ve 2 teknik elaman yönlendirildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: D-400 Karayolu, Güncel, Haber