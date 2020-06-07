Son dakika haber | ANTALYA Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı

Son dakika haberi... Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptıANTALYA'da çevredeki vatandaşlara ve diğer araçlara aldırış etmeyen lüks otomobilin sürücüsü cadde ortasında defalarca drift yaptı.

07.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:46
Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı
ANTALYA'da çevredeki vatandaşlara ve diğer araçlara aldırış etmeyen lüks otomobilin sürücüsü cadde ortasında defalarca drift yaptı. Muratpaşa ilçesindeki bir caddede lüks bir otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, asker uğurlama konvoyunda drift yaptı. Cadde üzerinde birkaç kez patinaj yaparak daireler çizen sürücü, çevredekiler ve diğer araçlara aldırış etmeden, bir süre yolu işgal etti. Peş peşe yaptığı drift sonrası asker konvoyuna katılan sürücü gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Son dakika haber | ANTALYA Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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