Son dakika haber | Artvinliler, zorunlu maske kararına uyuyor

Son dakika haberleri... Artvinliler, zorunlu maske kararına uyuyorARTVİN'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağzı ve burnu tam kapatacak şekilde getirilen maske takma zorunluluğuna halk, büyük ölçüde uymaya başladı.

04.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:46
Artvinliler, zorunlu maske kararına uyuyor
ARTVİN'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağzı ve burnu tam kapatacak şekilde getirilen maske takma zorunluluğuna halk, büyük ölçüde uymaya başladı.
Artvin Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılmasını ve vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
Kararın ardından polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, halkın da maske takma kuralına uyduğu gözleniyor. Ekipler, gün içinde maskelerini çenelerinin altında tutan kişileri tespit etmeleri durumunda ise uyarıyor. Kentte yaşayanlar, salgından bir an önce kurtulmak için alınan bu karardan memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.
'MASKESİZLERİ UYARIYORUZ'
Fırın işletmecisi İbrahim Dedecan, kararın doğru olduğunu söyleyerek, "Umarım tüm vatandaşlarımız alınan bu karara uyar ve virüs lanetinden bir an önce hep birlikte kurtuluruz. Biz de elimizden geldiği ölçüde maske olsun, hijyen kuralları olsun, uymaya çalışıyoruz. Maskesi gelen müşterilerimizi uyarıyoruz, maskesi yoksa da biz kendilerine maske vererek içeri alıyoruz? dedi.
'KARARI ÖNEMSİYORUZ'
Bölge esnafından Sadettin Dağ, valilik tarafından alınan kararı desteklediklerini belirterek, "Sağlığımız için alınmış çok önemli bir karardır. Devletimizin ve hükümetimizin 1 Haziran itibarıyla almış olduğu normalleşme kararı ile özellikle Artvin mikro ölçekli bir il olduğu için dışarıdan gelen vatandaşların Artvin'de yaşayan insanların sağlığını etme noktasından hareketle alınmış çok önemli bir karar ve kararı önemsiyoruz uyuyoruz" diye konuştu.
Gazete bayisi işleten Kemal Algın, Artvin halkının maske kullanımı konusunda gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "İnsanlarımız bu konuda son derece duyarlı. Biz de esnaf olarak gereken önem ve hassasiyeti gösteriyoruz. İnşallah insanlarımızın gösterdiği bu hassasiyet aynı şekilde devam eder ve biz lanet hastalıktan hep birlikte kurtuluruz? dedi. Son dakika haber | Artvinliler, zorunlu maske kararına uyuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli’nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis’teki sandalye dağılımı değişti Haber
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
AK Parti’den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum Haber
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Haber
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Haberler››Güncel››Son dakika haber | Artvinliler, zorunlu maske kararına uyuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için işverenlere tavsiye: Mesai saatleri değişebilir - Haber 17:39: Adıyaman'a 70 gün aradan sonra ilk uçuş - Haber 17:39: Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması - Haber 17:39: Burkina Faso'da 2 milyondan fazla kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya - Haber 17:38: CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü - Haber 17:13: Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti - Spor 16:40: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi - Haberler 15:57: Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir - Haber 15:54: 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu - Haber 08:25: Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak - Magazin