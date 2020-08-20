Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce yol kenarında ki beton taşlara ardından da trafik ışıklarının olduğu direğe çarparak devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Firüzköy Bulvarında sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemediği 34 VK 9257 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki beton taşlara çarpan araç çarpmanın etkisiyle takla atıp trafik ışığının olduğu direğe çarptı. Direği deviren araçta sürücü bulunduğu yerde sıkışırken yanındaki yolcu ise hafif yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bulunduğu yere sıkışan sürücü çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari araç çekici yardımıyla, aracın devirdiği trafik ışıklarının direği ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattı.