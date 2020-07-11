Son dakika haber! Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip

İnegöl Belediye Başkan Taban, Ayasofya'da kullanılacak her türlü ahşap eşyayı yapmaya talip olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl ilçesinin Belediye Başkanı Alper Taban, "Dün tarihi bir gün yaşadık. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürmesi bizleri çok mutlu etti. Bu mutluluğa bizleri ulaştıran Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kararın ardından dün biz de bazı paylaşımlarda bulunduk. Özellikle bu mutluluğa ortak olabilmek için Aysofya'nın içerisinde yer alan ağaç ahşap dekorasyonla alakalı mobilya işlerine talip olduğumuzu ilettik. Bunlar neler olabilir? Mihrabından minberine ve müezzin mahfillerine kadar her türlü ağaç ve dekorasyon işlerine talip olduğumuzu ve bundan büyük mutluluk duyacağımızı söylemek istiyorum. Gündem daha çok sıcak, bununla ilgili talebimizi gereken yerlere ileteceğiz, ama önce sosyal medyadan sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek istedik" dedi. - BURSA