Son dakika haber | Aydın'da polisten kıraathaneye kumar baskını
Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı kıraathane baskınlarında 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.
01.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:56
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri bazı kıraathanelerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan 2 kıraathaneye baskın düzenlendi. Yapılan baskında, sigaramatik olarak tabir edilen 2 adet Kumar Makinesi, makinelerin içerisinde 13 adet sigara, toplam 354 Türk Lirası para ele geçirildi. Polis tarafından sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
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