Son dakika haber | Aydın'da polisten kıraathaneye kumar baskını

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı kıraathane baskınlarında 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Son dakika haber | Aydın'da polisten kıraathaneye kumar baskını
01.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:56
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı kıraathane baskınlarında 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri bazı kıraathanelerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan 2 kıraathaneye baskın düzenlendi. Yapılan baskında, sigaramatik olarak tabir edilen 2 adet Kumar Makinesi, makinelerin içerisinde 13 adet sigara, toplam 354 Türk Lirası para ele geçirildi. Polis tarafından sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haber
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