Son dakika haber! Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

17.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Corinthia Oteli'ndeki görüşmenin ardından El-Mahari Oteli'ne geçti.

Akar burada, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

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Son dakika haber! Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü

Kaynak: AA

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