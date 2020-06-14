Son dakika haber... Bakan Kurum'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Son dakika haber... Bakan Kurum'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
14.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:52
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Murat Kurum, Bingöl, Politika, Haber

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