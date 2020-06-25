Son dakika haber | Başkan Türkyılmaz'dan cami inşaatına destek

Son dakika habere göre Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bayraktepe Mahallesinde maddi yetersizliklerden dolayı yapımı yavaşlayan Bayraktepe Cami inşaatı için yardım yapılacağının müjdesini verdi.

Son dakika haber | Başkan Türkyılmaz'dan cami inşaatına destek
25.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:35
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bayraktepe Mahallesinde maddi yetersizliklerden dolayı yapımı yavaşlayan Bayraktepe Cami inşaatı için yardım yapılacağının müjdesini verdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında; "Bayraktepe Mahallemizde 8bin 640 metrekare arazi üzerine kurulan aynı anda bin 100 kişinin namaz kılabileceği Bayraktepe Camiiİnşaatımız için elimizi taşın altına koyuyoruz. Camimizin yapılması için Belediyemiz ve şahsım adına Camii Derneğine destek vereceğimizin bilgisini vermek isterim. Camimizin kubbe yapımı için 700 bin TL'ye ihtiyacı var. Halkımızın huzurla ibadet edeceği Bayraktepe Camii için bir tuğla da sizden olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Allah kabul etsin" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel, Haber

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