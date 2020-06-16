Son dakika haber... Berber dükkanına yılan girdi, müşteriler kaçtı

Son dakika haberleri... Berber dükkanına yılan girdi, müşteriler kaçtıAntalya'da berber dükkanına giren yılanı gören müşteriler kaçtı.

16.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:30
Berber dükkanına yılan girdi, müşteriler kaçtı
Antalya'da berber dükkanına giren yılanı gören müşteriler kaçtı. Yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak, doğal ortamına bırakıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Aştı'ya ait berber dükkanına yılan girdiğini gören müşteriler dükkandan çıkıp uzaklaştı. Yılanı fark eden Aştı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yarım saatlik uğraşın ardından özel bir aparat ile yılanı yakaladı. Bir çuvala konulan yılan, doğal ortamına bırakıldı.
Yılanın girmesiyle korku ve heyecan yaşadıklarını belirten Barış Aştı, "Tıraş yaptığım sırada içeride tıslama sesi duydum. Bir baktım siyah bir yılan dükkanın içinde geziyor. Bir anda herkes kendini dışarıya attı. Şansımız varmış itfaiye yakaladı" dedi. Son dakika haber... Berber dükkanına yılan girdi, müşteriler kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, İtfaiye, Kepez, Güncel, Haber

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