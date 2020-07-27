Son dakika haber! Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden teröristler şehadetin 5. yılında yakalandı

Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler, şehadetin 5. yıl dönümünde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu, eşinin ise yaralandığı terör saldırısının ardından Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 3'ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince firari 10 şüphelinin yakalanması amacıyla saat 00.01'den itibaren Muş ve Balıkesir'de 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, Kulaksız'ı şehit eden ve eşini yaralayan 9 şüpheli yakalanırken, Suriye'deki PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve döküman ele geçirildi.

5 yıl önce şehit edilmişti

Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi, 27 Temmuz 2015'te saat 19.30 sıralarında gittikleri ziyaretten, kendi araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığına döndükleri sırada bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları ve iş birlikçilerinin saldırısına uğramıştı.

Hain saldırıda Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit edilirken, eşi Sibel Funda Kulaksız ise yaralanmıştı.