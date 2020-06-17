Son dakika haber: Bingöl'ü, depremden sonra sağanak vurdu

Son dakika haberlerine göre Bingöl'ü, depremden sonra sağanak vurduBİNGÖL'de, 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken etkili olan sağanak nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi'nde derenin taşmasıyla tarım arazileri zarar gördü, Yedisu ilçesi Kayapınar karayolunda ise heyelan ve toprak...

17.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:25
Bingöl'ü, depremden sonra sağanak vurdu
BİNGÖL'de, 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken etkili olan sağanak nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi'nde derenin taşmasıyla tarım arazileri zarar gördü, Yedisu ilçesi Kayapınar karayolunda ise heyelan ve toprak kayması oldu. Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, sağanak sonrası Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi'nde taşan dere tarım arazilerine zarar verdi. Yedisu ilçesine bağlı Kayapınar karayolunda ise dağdan düşen kaya parçaları yolu 1 saat trafiğe kapattı. Deprem bölgesinde inceleme yapan AKUT ekipleri yoldan geçen araç sürücülerini uyardı. Karayolları ekipleri de kapanan yolu tekrar ulaşıma açtı. Son dakika haber: Bingöl’ü, depremden sonra sağanak vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Arakonak, Solhan, Bingöl, Güncel, Haber

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